Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара выступает за сохранение территориальной целостности Сирии.

«Мы не должны допустить разделения Сирии. Мы знаем о поддержке, оказываемой РКК, YPG и PYD, особенно на северо-востоке Сирии, для разделения страны и продолжения их сепаратистской деятельности. Мы принимаем и будем принимать все меры предосторожности, чтобы этого не допустить. Мы не можем допустить, чтобы Сирия была разделена. Мы помним как DEASH, а затем РКК хотели создать коридоры террора на севере. Это продолжалось бы, если мы не нанесли удар и установили коридоры безопасности. Мы поддерживаем территориальную целостность Сирии. Отныне мы будем делать все необходимое в этих вопросах, как мы делали до сих пор».

Мевлют Чавуошоглу заявил, что Турция продолжает удовлетворять гуманитарные потребности сирийцев на северо-западе Сирии и обеспечивается координация гуманитарной помощи ООН через пограничный пункт Чилвегёзю.

Глава МИД Турции добавил, что продолжается работа над продлением силы соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН. Есть решение о пролонгации на 6 месяцев. Турция советует России продлевать действие резолюции на 1 год. (Анадолу)