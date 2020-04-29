Турция продлила дистанционное обучение из-за коронавируса

Турецкие власти продлили период дистанционного обучения в школах из-за пандемии коронавируса до 31 мая, заявил министр образования страны Зия Сельчук в среду.
Ранее турецкие власти объявили с 16 марта во всех средних школах внеплановые каникулы, а с 23 марта школьники учатся дистанционно. Позднее дистанционное обучение было продлено до 30 апреля.
«В связи с пандемией коронавируса принято решение продлить дистанционное обучение до 31 мая, все школьники будут переведены в следующий класс», — сказал Сельчук журналистам в Анкаре.
Как сообщил во вторник министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, число случаев коронавируса в стране превысило 114 тысяч, умерли около 3 тысяч, вылечились более 38 тысяч.(РИА Новости)
| 2020-04-29T13:21:17+00:00 29 апреля 2020, 15:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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