Турция продлила дистанционное обучение из-за коронавируса

Турецкие власти продлили период дистанционного обучения в школах из-за пандемии коронавируса до 31 мая, заявил министр образования страны Зия Сельчук в среду.

Ранее турецкие власти объявили с 16 марта во всех средних школах внеплановые каникулы, а с 23 марта школьники учатся дистанционно. Позднее дистанционное обучение было продлено до 30 апреля.