Одна из ведущих оборонных компаний Турции — национальная аэрокосмическая компания TUSAŞ заключила контракт на поставку трех ударных беспилотников ANKA в Малайзию на общую сумму около 100 миллионов долларов, передает «Анадолу».

Новинки компании представлены на крупнейшей оборонной выставке Азиатско-Тихоокеанского региона LIMA Langkawi 2023 в Малайзии.

В рамках выставки TUSAŞ подписала контракт с Министерством обороны Малайзии о поставках турецких ударных беспилотников ANKA. Согласно контракту, стоимостью примерно 100 млн долларов, в течение двух лет Вооруженным силам Малайзии будут переданы 3 единицы ANKA.

Беспилотники будут оснащены специальными радарами с возможностью спутникового управления, разработанными для нужд ВВС Малайзии. Контракт будет реализован в течение двух лет.

Заместитель главы правления TUSAŞ Омар Джихад Вардан рассказал «Анадолу», Малайзия и Турция являются братскими странами, двусторонние связи которых находятся на высоком уровне.

По его словам, TUSAŞ на протяжении многих лет продолжает успешно продвигать свою продукцию в этом регионе. «Переговоры по контракту велись на протяжении последних 4-4,5 лет. В результате удалось достичь соглашения о поставках трех единиц БПЛА ANKA на сумму около 100 млн долларов», — сказал он.

Вардан отметил, что поскольку Малайзия является островным государством, она нуждается в вооружении в возможностью дальнего видения и длительного пребывания в воздухе.

«БПЛА ANKA отвечают всем этим требованиям. Беспилотники, которые будут поставлены в Малайзию, будут оснащены специальными радарами. В этой связи сроки поставок длительные», — сказал он.