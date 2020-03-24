Турция пообещала расширить маршрут патрулирования с РФ трассы в Сирии

Представитель турецкой части патруля заверил российских военных полицейских, что маршрут совместного патрулирования на участке трассы М4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии будет увеличиваться.

Как сообщали в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС), в соответствии с российско-турецким соглашением 23 марта состоялось второе совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М4, связывающей города Алеппо и Латакия. При этом «в целях обеспечения безопасности протяженность маршрута совместного патруля была сокращена». По данным ЦПВС, Турция обязалась в ближайшее время нейтрализовать экстремистские группировки, мешающие патрулированию трассы М4 в Идлибе.

«Мы будем постепенно увеличивать расстояние, как мы вместе действовали в районе Камышлы. Начали с малого и постепенно увеличивали протяженность маршрута. Нам главное — обеспечить безопасность, так что будем продолжать сотрудничать. Наша цель — принести мир на эту землю», — сказал полковник турецкой армии Укай Сагыр Оглу представителям российской военной полиции после второго патрулирования.