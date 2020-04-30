Турция отправила груз медицинской помощи в Палестину

Груз из медицинской помощи для борьбы с пандемией коронавируса нового типа (Covid-19 ) направлен из Турции в Палестину вечером 30 апреля.

Об этом, как передает Анадолу, сообщил в Twitter пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

Помощь будет распределена среди жителей Западного берега реки Иордан и сектора Газы.

«Турция готова поддержать дружественные страны в трудную минуту. Наш принцип: гуманизм спасает жизни людей»,- написал Калын.

В состав 15-тонного груза входят 40 тысяч тестов на выявление вируса, 100 тысяч масок типа N95, 40 тысяч комбинезонов, 100 тысяч перчаток, 20 тысяч защитных очков, 2 тысячи литров дезинфицирующих средств, 20 тысяч носовых каньюл, 2 тысяч кислородных масок, четыре ПЦР устройств.