Турция направила в США помощь для борьбы с пандемией

Турция направила медицинскую помощь в США для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции (Сovid-19), сообщает Анадолу.

Военно-транспортный самолет A400M с грузом медикаментов и средств защиты вылетел 28 апреля из Анкары.

Груз медицинских масок, в том числе N95, а также специальных защитных комбинезонов, был подготовлен по поручению президента Реджепа Тайипа Эрдогана по линии министерств национальной обороны и здравоохранения.

Вся продукция произведена на предприятиях оборонной промышленности Турции.

На каждом из ящиков с грузом помощи на турецком и английском языках написаны слова известного средневекового мыслителя Джелалледина Руми: «Безысходность оставит место надежде. Восход сменит мрак».

Ранее Турция отправила груз с медпомощью в Италию, Испанию, Македонию, Черногорию, Сербию, Боснию и Герцеговине, Косово, Великобританию и Сомали.