Сегодня Операционная компания Baku City Circuit (BCC) провела мероприятие, посвященное старту нового сезона Формулы-1.

Напомним, что чемпионат стартует 20 марта в Бахрейне и завершится 20 ноября в Абу-Даби (ОАЭ).

Одна из самых зрелищных гонок в календаре Ф1 уже в шестой раз пройдет в Баку. В этом году Гран-при Азербайджана состоится 10-12 июня.

Представителей СМИ поприветствовал национальный пресс-секретарь BCC Тураб Теймуров. В интервью # Теймуров сообщил, что продажа билетов на бакинскую гонку идет полным ходом:

«Интерес очень большой, учитывая, что Гран-при Азербайджана – это одна из самых интересных гонок Формулы 1», — подчеркивает он, отмечая, что первый билет на Формулу 1 в Баку был приобретен гражданином Турции.

Также по словам Тураба Теймурова, большой интерес к гонке в Баку проявляют граждане Великобритании, России и стран Скандинавии.

«Несмотря на отсутствие концертов, которые в этом году не будут проведены в целях безопасности в связи с пандемией COVID-19, мы наблюдаем большой интерес к предстоящей гонке. Мы готовим обширную развлекательную программу в фан-зоне, которая традиционно будет располагаться на Приморском бульваре. В этом году мы ожидаем еще более зрелищную гонку», — говорит Теймуров.

Представитель BCC напомнил, что в связи с отменой гонки в 2020 году и отсутствием зрителей на гонке 2021 года, все приобретенные ранее билеты будут действительны на предстоящее состязание.

«Все — таки зрители являются неотъемлемой частью гонки, а эмоции, которые исходят от них – незаменимы», — подчеркнул Тураб Теймуров.

Несмотря на значительное ослабление карантина, на территории проведения чемпионата все же будут действовать определенные ограничения, которые коснутся в том числе и журналистов.

Так, подать заявку на аккредитацию, которая, к слову, уже началась и продлится до 14 апреля, могут лишь представители СМИ, имеющие один из трех действующих в стране типов сертификата. Это сертификат иммунитета, сертификат о сделанной вакцине, либо сертификат о противопоказании вакцинации.

На данный момент нет информации, смогут ли общаться пилоты с журналистами посредством пресс-конференций или отдельных интервью – решить эти моменты еще предстоит организаторам в соответствии с эпидемиологической ситуацией.

Помимо всего прочего, журналисты, которые будут освещать гонку, в обязательном порядке должны будут пройти тест на наличие коронавируса, что является одним из пунктов успешного прохождения аккредитации.