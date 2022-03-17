Сегодня Операционная компания Baku City Circuit (BCC) провела мероприятие, посвященное старту нового сезона Формулы-1.
Напомним, что чемпионат стартует 20 марта в Бахрейне и завершится 20 ноября в Абу-Даби (ОАЭ).
Одна из самых зрелищных гонок в календаре Ф1 уже в шестой раз пройдет в Баку. В этом году Гран-при Азербайджана состоится 10-12 июня.
Представителей СМИ поприветствовал национальный пресс-секретарь BCC Тураб Теймуров. В интервью # Теймуров сообщил, что продажа билетов на бакинскую гонку идет полным ходом:
«Интерес очень большой, учитывая, что Гран-при Азербайджана – это одна из самых интересных гонок Формулы 1», — подчеркивает он, отмечая, что первый билет на Формулу 1 в Баку был приобретен гражданином Турции.
Также по словам Тураба Теймурова, большой интерес к гонке в Баку проявляют граждане Великобритании, России и стран Скандинавии.
«Несмотря на отсутствие концертов, которые в этом году не будут проведены в целях безопасности в связи с пандемией COVID-19, мы наблюдаем большой интерес к предстоящей гонке. Мы готовим обширную развлекательную программу в фан-зоне, которая традиционно будет располагаться на Приморском бульваре. В этом году мы ожидаем еще более зрелищную гонку», — говорит Теймуров.
Представитель BCC напомнил, что в связи с отменой гонки в 2020 году и отсутствием зрителей на гонке 2021 года, все приобретенные ранее билеты будут действительны на предстоящее состязание.
«Все — таки зрители являются неотъемлемой частью гонки, а эмоции, которые исходят от них – незаменимы», — подчеркнул Тураб Теймуров.
Несмотря на значительное ослабление карантина, на территории проведения чемпионата все же будут действовать определенные ограничения, которые коснутся в том числе и журналистов.
Так, подать заявку на аккредитацию, которая, к слову, уже началась и продлится до 14 апреля, могут лишь представители СМИ, имеющие один из трех действующих в стране типов сертификата. Это сертификат иммунитета, сертификат о сделанной вакцине, либо сертификат о противопоказании вакцинации.
На данный момент нет информации, смогут ли общаться пилоты с журналистами посредством пресс-конференций или отдельных интервью – решить эти моменты еще предстоит организаторам в соответствии с эпидемиологической ситуацией.
Помимо всего прочего, журналисты, которые будут освещать гонку, в обязательном порядке должны будут пройти тест на наличие коронавируса, что является одним из пунктов успешного прохождения аккредитации.