Баку в ожидании Гран — При Азербайджана Формулы-1. Столица Азербайджана уже шестой раз принимает у себя королевскую гонку, и за это время смогла утвердиться в календаре состязания как одна из самых зрелищных и незабываемых.

Столица Азербайджана, расположенная на берегу Каспийского моря, является идеальным местом для проведения гонок Формулы-1.

Фраза «Будь готов к неожиданному» является девизом Гран-При Азербайджана Формулы 1 этого года и указывает на то, что фанаты скорости в Баку станут свидетелями неожиданных событий, захватывающих моментов и максимального драйва!

Ждать осталось недолго. 28, 29 и 30 апреля все внимание поклонников Формулы 1 будет приковано к Баку.

Накануне долгожданного события корреспондерт # побеседовал с национальным пресс-секретарем Baku City Circuit Тураб Теймуров о главных новшествах и сюрпризах этого года:

Тураб Теймуров:

-В этом году в Баку пройдет первая спринтерская гонка, в новом формате, который был утвержден совсем недавно. Это означает, что нас ждет уже не 2 дня драмы на треке, а целых 3 — квалификация, спринт и гонка в воскресенье. Еще одним новшеством можно назвать возвращение спустя трехлетнюю паузу концертной программы в рамках Гран При Азербайджана. Продюсер, композитор электронной танцевальной музыки и диджей Дон Диабло откроет уик-энд Формулы-1 в пятницу, 28 апреля, на главной сцене, расположенной на Приморском бульваре и представит свое динамичное живое шоу. 29 апреля выступит всемирно известный нидерландский DJ Hardwell.

-Будет ли третья звезда концертов предстоящего гоночного уикэнда?

-Пусть это пока будет сюрпризом. Но хочу заметить, что концерты — это всего лишь яркое дополнение к гоночному уикэнду. Билеты на Гран При Азербайджана распродались в рекордном количестве еще до концертных анонсов.

-Известны уже рекордсмены по странам, активней всех раскупающих билеты на гонку в Баку?

-Очень много фанатов приезжает из Нидерландов, и, наверняка это связано с тем, что у пилота Макса Ферстаппена большая армия фанатов, и они активно едут за ним по всему миру. Также в тройке лидеров — Азербайджан и Великобритания. На данный момент почти все трибуны распроданы, билеты остаются в ограниченном количестве.

— Расскажите о развлекательной зоне на бульваре, что ждет фанатов?

-В этом году развлекательная зона порадует фанатов новыми зонами. Развлекательный парк будет еще более интересней, интеррактивней, я уверен, что мы удивим всех наших гостей.

— Сколько волонтеров и маршалов привлечены в этом году к работе над Гран При Азербайджана?

-В этом году регистрацию волонтеров нам пришлось закрыть спустя 4 дня после старта. Зарегистрировались 10 000 человек! Нам пришлось очень тщательно выбирать, ведь для гонки нужны всего 1500 волонтеров. В первую очередь мы обращали внимание на язвыковые навыки, коммуникабельность и дружелюбие, ведь в Баку приезжает очень много фанатов со всего мира, а мы, азербайджанцы, всегда были знамениты своим гостеприимством.

Что касается маршалов, то в этот раз их будет 1400 человек.

-Бакинский этап Формулы-1 уже можно назвать легендарным. В кругах автомира даже появился термин, «бакинский синдром». Что ждут фанаты от гонки в Баку?

— Термин «Бакинский синдром» действительно стал излюбленным у фанатов и иностранных гостей. Все ждут от Баку яркой зрелищной гонки, драматического исхода на трассе, ведь неслучайно говорят, что в Баку возможно все! Уверен, что и в этот раз Баку продемонстрирует изумительное шоу.

На бакинской трассе всегда можно ожидать сюрпризы. До последней минуты гонки…

-Многим фанатам уже не терпится узнать, будет ли продлен контракт на проведение гонки в Баку. Он истекает в этом году…

-Разумеется, мы были бы очень рады, если бы Формула-1 осталась бы в Баку. Этого хотят все! Проведение Формулы имеет много плюсов для страны и экономики. На данный момент могу сказать, что переговоры вокруг этой темы продолжаются. А результат пусть также станет сюрпризом.