Война в Украине не оставила равнодушным практически никого на планете. Мир раскололся надвое: кто-то поддерживает оккупантов, кто-то защищающих свою родину. Но вторых, конечно же, намного больше. У первых свои какие-то сверхъестественные, заумные и «тайные» аргументы. Сторонники же Украины весьма просты в своих доводах: это суверенная страна и народ, живущий в пределах этого государства, волен сам распоряжаться своей судьбой. Однако пророссийски настроенные не намерены прислушиваться к гласу разума.

И, как не прискорбно было бы это констатировать, таких заблудших душ достаточно и в Азербайджане. В том самом Азербайджане, который 30 лет страдает от сепаратизма, который 30 лет доказывает свою правоту мировому сообществу принципом неприкасаемости границ и уважением территориальной целостности, который 30 лет страдал и продолжает страдать от оккупации своих исконных земель. И вот эти самые граждане Азербайджана в пылу оправдания своих гнилых принципов ничуть не гнушаются скатываться до цинизма. Так сказать, азербайджанский цинизм в российском окрасе. В чём же проявляется этот цинизм? Для ответа на этот вопрос достаточно пройтись по социальным сетям.

Вот, мировые новостные агентства сообщают о ракетном ударе по родильному дому в Украине. Прилагаются фотоматериалы. Казалось бы, дикость высшей степени, что тут скажешь? Но находятся те, которые опережают в экстазе «разоблачения» даже агитационно машины Кремля. Какие только «аргументы» не приводятся… И «украинские силовики дсилоцировались близ роддома», и «во дворе роддома стояли танки», и «беременные какие-то неестественные», и «фото скорее всего постановочные», и «количество погибших преувеличено»… Боже ж ты мой! Честно говоря, это даже уже не цинизм, а… Не хочется просто развивать эту мысль, многие сочтут это оскорблением. И ведь никто из этих «пинкертонов» не задастся вопросом: а почему, собственно, украинский роддом должен подвергаться ракетному обстрелу вообще, чтобы кто-то ещё делал постановочные фото? Почему бомбы должны падать на мирные кварталы? А какого лешего это российские оккупанты пошли на земли украинские? Ведь всего месяц назад ничего подобного не было, в Украине всё было тихо и спокойно, никто из граждан не погибал, не прятался в подвалах от бомб «спасателей»! И какой степенью бесцеловечности нужно обладать, чтобы глядя на разрушенные города и сёла с видом учёного мужа восклицать: «Сами виноваты! Нечего было выбирать артиста президентом!» И вновь, глас разума молчит. Ибо, если бы было наоборот, то он непременно нашептал им на ухо: «Какое вам дело до украинцев?! Это их страна, это их родина, это их президент и это их выбор!»

А какой гул подняли пророссийские зомби, когда в сетях появилось «разоблачение» одного фото: мол, украинский беженец — ребёнок, оказывается, пересекал границу не один, там за ним шли и его родственники. Вот мы какие умные! И опять-таки, никто не задастся вопросом: а почему собственно этот малыш должен был куда-то бежать, пусть даже со своей семьёй? Ведь жил он, не тужил, пока не пришла беда с Востока в лице путинских «спасателей». И от хорошей ли жизни этот, да и тысячи остальных украинских детей, побрели со своими пожитками на Запад, на встречу неизвестности в зимние лютые морозы? Неужто их с родных земель согнал Зеленский или «бандеровцы»? Да нет же, это те самые «спасатели», выжигающие огнём и железом всё на своём пути.

И что самое страшное и удивительное – видеть в исполнении азербайджанцев иронию, сарказм в комментариях событий в Украине (слава Богу, таких меньшинство). Господа! Да как же вы докатились-то до этого? Как можно не то что иронизировать, а просто оставаться безучастными, когда где-то на земле гибнут невинные люди – женщины, старики, дети? Как можно не проклинать убийцу? Как можно встать в один ряд с этими извергами? И это делаете вы, братьев и сестёр которых армяне безжалостно жгли и резали в Ходжалы?! Опомнитесь! Просто попробуйте ответить на один простой вопрос: кто в этой войне агрессор, а кто – подвергшийся агрессии. И авось лёд тронется…

P.S. Мы часто слышим, что жизнь – это бумеранг. И когда осмысливаешь это на фоне вышеописанных случаев цинизма, прямо мурашки по коже. Неужели, чтобы понять свою ошибку, нужно всё это пережить на собственной шкуре? Но ведь эти циники живут рядом с нами, в одном городе, в одном селе. А значит, если тот самый бумеранг вернётся обратно… Упаси Господь!