Трамп заявил, что США могут ввести новые пошлины на товары из Китая

Американская администрация потенциально способна ввести дополнительные пошлины на товары из КНР из-за распространения нового коронавируса, не хотела бы использовать в связи с этим отказ от своих долговых обязательств перед Пекином. Об этом заявил, беседуя в четверг с журналистами в Белом доме, президент США Дональд Трамп.

Ему был задан вопрос о том, способно ли правительство США отказаться от выполнения своих долговых обязательств перед КНР «в качестве наказания за вирус». «Я могу сделать это иным образом. Могу добиться того же, но — даже ради [получения] большего объема денежных средств — просто введением пошлин. Так что мне не обязательно делать это (то есть отказываться от части долга)», — сказал в ответ американский лидер.

Он напомнил, что Китай является держателем долговых обязательств США на сумму порядка $1 трлн. «Это приблизительно триллион долларов, чуть больше, насколько я понимаю. Но, мне кажется, мы можем это сделать (принять меры против Китая) более прямолинейным образом», — отметил Трамп. Он признал, что, «если начинать играть в эти игры», отказываться от части долга, то ни к чему хорошему такая политика не приведет. «Мы должны защищать доллар, защищать незыблемость доллара, важность доллара», — подчеркнул глава администрации США. По его мнению, американский доллар является «самой главной валютой в мировой истории».(ТАСС)

| 2020-05-01T13:18:16+00:00 1 мая 2020, 13:28|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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