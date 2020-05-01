Трамп заявил, что США могут ввести новые пошлины на товары из Китая

Американская администрация потенциально способна ввести дополнительные пошлины на товары из КНР из-за распространения нового коронавируса, не хотела бы использовать в связи с этим отказ от своих долговых обязательств перед Пекином. Об этом заявил, беседуя в четверг с журналистами в Белом доме, президент США Дональд Трамп.

Ему был задан вопрос о том, способно ли правительство США отказаться от выполнения своих долговых обязательств перед КНР «в качестве наказания за вирус». «Я могу сделать это иным образом. Могу добиться того же, но — даже ради [получения] большего объема денежных средств — просто введением пошлин. Так что мне не обязательно делать это (то есть отказываться от части долга)», — сказал в ответ американский лидер.

Он напомнил, что Китай является держателем долговых обязательств США на сумму порядка $1 трлн. «Это приблизительно триллион долларов, чуть больше, насколько я понимаю. Но, мне кажется, мы можем это сделать (принять меры против Китая) более прямолинейным образом», — отметил Трамп. Он признал, что, «если начинать играть в эти игры», отказываться от части долга, то ни к чему хорошему такая политика не приведет. «Мы должны защищать доллар, защищать незыблемость доллара, важность доллара», — подчеркнул глава администрации США. По его мнению, американский доллар является «самой главной валютой в мировой истории».(ТАСС)