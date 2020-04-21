Трамп заявил, что подпишет указ о приостановке иммиграции в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет указ о приостановке иммиграции в страну для сохранения рабочих мест американских граждан.
«Учитывая атаку со стороны невидимого врага, а также необходимость защитить рабочие места наших великих американских граждан, я подпишу распоряжение о приостановке иммиграции в США!» — написал Трамп в Twitter.
Риторика Трампа и его коллег по администрации об «иностранном происхождении» коронавируса подвергается критике за подпитку антииммигрантских настроений в стране.(РИА Новости)
| 2020-04-21T11:16:47+00:00 21 апреля 2020, 12:37|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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