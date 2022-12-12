Бывший президент США Дональд Трамп признался, что несколько раз лично отказывался от сделок по обмену россиянина Виктора Бута, недавно освобожденного из американской тюрьмы, на осужденного в России за шпионаж гражданина США и ряда других стран Пола Уилана. Об этом политик написал в социальной сети Truth Social.

«Я отказался от сделки с Россией по обмену так называемого «торговца смертью» (так в Соединенных Штатах называют Бута — прим.) на Пола Уилана», — заявил Трамп.

Политик подчеркнул, что не стал бы обменивать и сотню человек на того, «кто убил бесчисленное множество людей своими сделками с оружием» (имеется ввиду Бут — прим.).

Кроме того, бывший американский лидер раскритиковал действие нынешней администрации Белого дома обменять американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которая попала в российскую тюрьму по обвинению в распространении наркотиков, на Виктора Бута. Трамп назвал эту сделку глупой и «совершенно односторонней».