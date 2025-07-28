Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается сократить время, данное кремлевскому диктатору Владимиру Путину на то, чтобы договориться с Украиной о прекращении огня.

Трамп добавил, что он пересмотрит 50-дневный ультиматум, который дал лидеру Кремля, ведь «считает, что уже знает его ответ». Он отметил, что уже четыре раза разговаривал с Путиным и думал, что войну можно было уже урегулировать «много раз». Пока Украина, по его словам, «хочет что-то делать» для прекращения полномасштабной войны, со стороны РФ «слышны исключительно разговоры».

Он отметил, что сегодня нет никаких причин ждать ранее отведенных 50 дней. По словам политика, он «хотел быть щедрым, но мы не видим никакого прогресса».

«Я установлю новый дедлайн — 10 или 12 дней от сегодняшней даты», — сообщил Трамп в ходе встречи в Белом доме.

Заявление американского политика в Кремле пока не комментировали.