Трамп: США найдут, куда более эффективно потратить $500 миллионов для ВОЗ

Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящий момент его администрация рассматривает варианты, куда можно потратить 500 миллионов долларов в год, которые шли на финансирование ВОЗ, если все-таки будет принято решение прекратить это делать.
«Мы можем отправить эти деньги на более эффективные нужды, если мы решим это (перестать финансировать ВОЗ — ред.) сделать», — сказал он.
Во вторник президент Трамп сообщил, что Вашингтон прекращает финансирование ВОЗ, которая, по его словам, не предоставила информацию о коронавирусе своевременно, а также не довела правду до сведения мировой общественности.(РИА Новости)
| 2020-04-19T10:08:57+00:00 19 апреля 2020, 12:11|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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