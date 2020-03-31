Трамп продлил действие указов о санкциях за кибератаки против США

Президент США Дональд Трамп на год продлил действие исполнительных указов о введении санкций за кибератаки против Соединенных Штатов. Соответствующий документ, подписанный американским лидером, распространила пресс-служба Белого дома.

«Эта значительная злонамеренная деятельность в киберпространстве продолжает представлять необычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США. <…> Я продлеваю на один год чрезвычайное положение, введенное исполнительным указом 13694», — сказано в подписанном Трампом документе, который распространила пресс-служба Белого дома. (ТАСС)