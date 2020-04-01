Трамп предупредил американцев о «трудных двух неделях» из-за коронавируса

Соединенные Штаты ждут «трудные две недели» в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа, заявил президент США Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме, сообщает ТАСС.

«Нам предстоит пройти через очень трудные две недели», — заявил он.

Трамп добавил, что после этих «тяжелых» недель будет виден и «свет в конце тоннеля».

«Сейчас всем американцам абсолютно необходимо следовать указаниям в течение следующих 30 дней. Это вопрос жизни и смерти», — добавил американский лидер.

За 31 марта, по данным телеканала CNN, в Соединенных Штатах от коронавирусной инфекции умерли 770 человек. Это самый высокий показатель смертности от COVID-19 за сутки в стране с начала пандемии.

 

| 2020-04-01T03:13:09+00:00 1 апреля 2020, 08:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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