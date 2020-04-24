Трамп предложил ввести много дезинфицирующих средств в организм, чтобы побороть коронавирус

Исследования показали, что новый тип коронавируса (Сovid-19) менее всего живет в жаркой и влажной среде и не может долго противостоять воздействию прямых солнечных лучей.

Об этом президент США Дональд Трамп сказал на пресс-конференции в Белом доме, предложив лечить больных солнечным светом «или вводить дезинфицирующие средства», сообщает Агентство Анадолу.

Глава Белого дома напомнил, что Палата представителей одобрила дополнительные средства на сумму в 484 миллиарда долларов для борьбы с пандемией.

Проект закона может быть одобрен уже ночью 24 апреля, сказал американский лидер.

Советник по науке и технологиям Министерства внутренних дел США Уильям Биран выступил на пресс-конференции с докладом на тему влияния температуры и солнечного света на коронавирус.

«Наше самое поразительное наблюдение на сегодняшний день состоит в том, что прямой солнечный свет оказывает сильное воздействие и приводит к гибели вируса как на поверхности, так и в воздухе. Аналогичный эффект мы наблюдаем и с высокой температурой и влажностью. Эти факторы также губительны для вируса»,- сказал он.

В ответ на это Трамп предложил: «Предположим, что мы ввели ультрафиолетовый или очень сильный свет в организм. Это может произойти через кожу или по-другому. Вы можете проверить это. Есть ли способ, которым мы можем ввести много дезинфицирующих средств в организм? Может быть, мы можем сделать какую-то уборку внутри. Вы знаете, вирус распространяется до легких. Было бы интересно взглянуть на это»,- сказал американский лидер.

Биран же отметил, что реализовать рекомендации Трампа представляется невозможным.

В то же время глава Белого дома предложил доктору Деборе Биркс, входящей в группу врачей по борьбе с Сovid-19, проверить возможность использования света и тепла в качестве лечения. «Может быть, это работает, а может и нет. Я ведь не доктор»,- сказал Трамп.

Биркс отметила, что не считает возможным использовать этот метод как лечение.