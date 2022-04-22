Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что к успеху на промежуточных выборах в конгресс и следующих президентских республиканцев приведет внимание ко внутренней экономике, а не геополитике.
«Думаю, у нас будет потрясающий 2022 год. У нас был потрясающий 2020, но плохие вещи произошли. Очень плохие. У нас будет отличный, отличный 2024, но надо смотреть за теми, кто будет подсчитывать голоса», — сказал Трамп на ежегодном мероприятии Heritage Foundation в штате Флорида.
Трамп заявил, что добиться результатов поможет следование повестке, ставящей внутреннюю политику выше внешней, которая, в свою очередь, сосредоточена на защите страны. «Популистской национальной экономической повестке, которая ставит рабочие семьи перед политиками-глобалистами», — сказал он.