«Думаю, у нас будет потрясающий 2022 год. У нас был потрясающий 2020, но плохие вещи произошли. Очень плохие. У нас будет отличный, отличный 2024, но надо смотреть за теми, кто будет подсчитывать голоса», — сказал Трамп на ежегодном мероприятии Heritage Foundation в штате Флорида.