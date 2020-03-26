Трамп не принимает известие о смерти экс-агента ФБР в Иране

Иран пока не уведомил США официально о кончине там бывшего агента ФБР и предполагаемого информатора ЦРУ Роберта Левинсона, заявил в четверг журналистам американский президент Дональд Трамп.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на заявление семьи Левинсона сообщил, что он умер в заключении в Иране до начала пандемии коронавируса.
«Он не очень хорошо себя чувствовал годами в Иране… Он долгое время болел. У него были проблемы (со здоровьем) еще до его задержания и заключения. Мы очень переживаем за семью. Я не принимаю, что он умер. Они не сказали нам, что он мертв. Но многие люди думают, что это так», — сказал Трамп.
Левинсон, бывший сотрудник ФБР, исчез в 2007 году при поездке в Иран. Агентство Ассошиэйтед Пресс провело собственное расследование и пришло к выводу, что Левинсон работал в Иране на ЦРУ. Власти Ирана неоднократно заявляли, что не задерживали Левинсона, и отрицали причастность к его исчезновению.(РИА Новости)