Трамп не принимает известие о смерти экс-агента ФБР в Иране

«Он не очень хорошо себя чувствовал годами в Иране… Он долгое время болел. У него были проблемы (со здоровьем) еще до его задержания и заключения. Мы очень переживаем за семью. Я не принимаю, что он умер. Они не сказали нам, что он мертв. Но многие люди думают, что это так», — сказал Трамп.