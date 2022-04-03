США угрожают не Россия и Китай, а политики внутри страны, заявил бывший американский президент Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Мичиган.
«Самая большая угроза для нас исходит не снаружи, а от больных и радикальных политиков, которые, зная или не зная, хотят уничтожить нашу страну. Это самая большая угроза. Больше России или Китая», — сказал он.
Он призвал собравшихся вернуть контроль над конгрессом на промежуточных выборах в 2022 году. Трамп, который пока не высказывал однозначного намерения участвовать в следующих выборах президента, дал оптимистичный прогноз республиканской партии на 2024 год. «Мы вернем Белый дом», — сказал политик.