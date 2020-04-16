Трамп назвал позором освещение событий радиостанцией «Голос Америки»

Президент США Дональд Трамп в очередной раз обрушился с критикой в адрес «Голоса Америки», назвав работу радиостанции позором. Соответствующее мнение глава американской администрации высказал в среду на брифинге в Белом доме, который был посвящен принимаемым федеральным правительством мерам по борьбе с распространением коронавируса.

«Если вы слышали то, о чем вещает «Голос Америки», то это позор. Они говорят отвратительные вещи о нашей стране», — сказал Трамп.

Затем он начал рассуждать о препятствиях со стороны демократов в Конгрессе на утверждение предложенных им кандидатур на должности в администрации. «Каждая кандидатура проходит долгий процесс, это занимает дни и дни, — обратил внимание президент. — Например, Майкла Пэка два года утверждают на должность главы Совета по вещанию, это мешает нам управлять «Голосом Америки».

«Но у нас есть талантливые люди, которые любят нашу страну. Я хочу, чтобы их назначение одобрили», — добавил Трамп.(ТАСС)