Трамп и Путин обсудили нефтяные рынки и борьбу с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин в понедельник побеседовали по телефону, сообщил Белый дом. Как отмечается в обнародованном заявлении, два лидера обсудили последние события, связанные с распространением коронавируса и усилия, предпринимаемые в борьбе с пандемией. Президенты договорились о тесном сотрудничестве через G20, с тем, чтобы направлять ход международной кампании, призванной победить вирус и оживить мировую экономику, сообщает Голос Америки.

Два лидера обсудили ряд двусторонних и глобальных вопросов. В частности, они согласились друг с другом в вопросе о поддержании стабильности на мировых энергетических рынках.

В связи с проблемой Венесуэлы президент Трамп вновь подчеркнул трагический характер сложившейся в этой стране ситуации, а также заинтересованность США в демократическом переходе власти в Венесуэле, с тем, чтобы нынешний кризис был преодолен.

Ранее в понедельник о разговоре Дональда Трампа и Владимира Путина сообщил Кремль.

Как отмечается в сообщении Кремля, президенты согласились друг с другом в том, что министерствам энергетики двух стран следует продолжить консультации по ситуации на нефтяных рынках. Президенты также договорились продолжить диалог на персональном уровне.

До этого, выступая по телевидению, президент Трамп заявил, что побеседует по телефону с российским президентом.

Он пояснил, что среди тем обсуждения – ценовая война на нефтяном рынке между Россией и Саудовской Аравией.