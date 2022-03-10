Крупнейшая в Японии автомобилестроительная корпорация Toyota Motor остановила выпуск своих машин в России, а также экспорт готовых автомобилей в РФ. Об этом сообщает ТАСС.

«Производство на нашем заводе в Санкт-Петербурге полностью прекращено из-за проблем со снабжением комплектующими», — рассказали в компании.

Поставка машин в Россию прервана из-за «проблем с производственными цепочками и экспортными каналами», уточнили в пресс-службе корпорации.

В 1998 году японская компания открыла московское представительство. В апреля 2002 году «Тойота Мотор» официально начало свое функционирование на территории России. В 2005 году Toyota подписала соглашение с Минэкономразвития России и администрацией Петербурга о строительстве в поселке Шушары автосборочного завода. Производство было открыто в конце 2007 года.