Товузско-Тавушское столкновение: о чем сигнализирует артиллерийская дуэль?

На азербайджано-армянской границе в воскресенье, 12 июля произошли боевые столкновения. Если верить сообщению Министерства обороны Армении, военнослужащие Вооруженных сил Азербайджана на автомобиле УАЗ попытались нарушить государственную границу в Тавушском направлении в воскресенье, 12 июля. После предупреждения армянской стороны они вернулись на свои позиции. А после этого азербайджанские военные, используя артиллерийский огонь, пытались захватить армянский опорный пункт. Отмечается, что потери понесла только азербайджанская сторона.

Минобороны же Азербайджана обвиняет в провокации Армению. В его сообщении отмечается, что, начиная с полудня 12 июля, Вооруженные силы Армении обстреляли позиции страны из артиллерийских установок, и потери есть с обеих сторон. По данным Баку, с азербайджанской стороны убиты двое военных, пятеро ранены, а противник понес потери и отступил.

В свою очередь отметим, что если судить по сообщениям, обмен ударами, бой, продолжался с 12.00 до 17.00. Не исключено, что и дольше. По некоторым сообщениям, раскаты оружейных залпов были слышны в Казахском районе даже ближе к полуночи.

Свою оценку происходящему дал в беседе с # известный военный эксперт, ветеран войн в Афганистане и Нагорном Карабахе, руководитель мозгового центра 3rd VIEW (Третий взгляд) Рауф Раджабов:

— Вообще-то, я ждал возможности подобных событий. Если отбросить политкорректность и говорить более приземленно, у двух сторон диаметрально противоположные позиции. Азербайджан требует полного вывода армянских вооруженных формирований с его международно признанных территорий, Пашинян в ответ настаивает на вовлечении Нагорного Карабаха в процесс переговоров.

Последние две недели напряжение между сторонами усиливалось. Переговоры-видеоконференция, состоявшиеся недавно между главами МИД Армении и Азербайджана, были оценены со знаком минус и в Баку, и в Ереване. Видеопереговоры не привели ни к каким, даже промежуточным решениям, как и многие другие, даже очные встречи. То есть, переговорный процесс уже не просто стагнирует, он сам по себе превращается в проблему. Потому что он лишь способствует сохранению статус-кво, в то время как Азербайджан настаивает на том, что он должен быть изменен. Или политическим решением, или используя давление.

Я не знаю, кто первым начал эту артиллерийскую дуэль. Она продолжалась на протяжении не одного часа, это достаточно серьезная вещь. Ведь речь идет об армяно-азербайджанской государственной границе. Это уже даже не Карабах, не оккупированные территории.

И если Минская группа ОБСЕ никак не отреагирует на то, что произошло, никак не обозначит свою роль в урегулировании, то уже встанет вопрос о том, насколько сам минский формат дееспособен, может ли он модерировать конфликт. Насколько три страны-сопредседателя могут влиять на Армению и Азербайджан, чтобы удержать их от вовлечения в прямой вооруженный конфликт. Этот вопрос висит сейчас дамокловым мечом. Если они отделаются общими фразами, это будет свидетельством их недееспособности.

Я думаю, пандемия не может быть фактором сдерживания в вопросе конфликта. Напротив, пандемия может даже ускорить, взорвать ситуацию. Поэтому последние недели в обществах двух стран шло только ужесточение настроений.

Конечно, я обменивался мнениями с коллегами о том, чем могли быть вызваны сегодняшние события. На мой взгляд, это не то, чтобы нервы не выдержали у какой-то из сторон. Стадия ужесточения позиций, о которой я говорил, уже переходит и на силовой блок – это и рядовые, младший офицерский состав. То есть, сегодня все находятся в напряжении.

Это напряжение, которое присутствует в обществах, в переговорном процессе, в информационном пространстве двух стран.

Никакой подготовки сторон к мирному сосуществованию, о чем давно твердят посредники, попросту нет. Не потому что в народах нет желания жить мирно друг с другом, просто вся аура, атмосфера вокруг переговорного процесса не позволяет властям перейти к подготовке людей к миру, к вовлечению в это гражданского общества.

Гипотетически эти столкновения могли быть спровоцированы одной из сторон для отвлечения внимания народных масс от быстрого распространения коронавируса. Если взглянуть на ситуацию со стороны, то в принципе в Азербайджане с болезнью ситуация не аховая. На 10 млн. населения 500 с лишним заражений в день – это в принципе не такая уж большая цифра. Но вот в Армении темпы гораздо хуже. А если еще вспомнить про такие внутренние проблемы Армении как спорные преобразования с Конституционным судом, претензии Венецианской комиссии СЕ, попытки оппозиции сплотиться воедино против партии Пашиняна – то гипотетически это может свидетельствовать в пользу того, что за столкновениями близ Товуза стоит Ереван.

Есть еще один важный момент. Армения – член ОДКБ, и ее территория и воздушное пространство находятся под охраной этой организации, читай, России. Так неужели Азербайджан мог взять на себя ответственность нарушить пределы страны-члена этой структуры? Это очень серьезно. То есть, первоначальный анализ дает понять, что этот артиллерийский бой был больше выгоден армянской стороне, нежели азербайджанской.

С выводами военного эксперта не согласиться сложно. Провокация на государственной границе с Арменией никоим образом не выгодна Азербайджану. Однако, тут возникает вопрос, о причинах такой самоуверенности Еревана. И пытаясь найти ответ на этот вопрос, приходишь лишь к одному – либо Пашинян действительно идиот, либо его кто-то или что-то провоцирует на нагнетание напряженности, чтобы заставить официальный Баку пойти на какие-то уступки. Вполне возможно, что мы на пороге нового геополитического столкновения глобальных сил…