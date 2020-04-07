Топ-5 миллиардеров от Forbes

Третий год подряд мировой рейтинг богатейших людей возглавляет Джефф Безос – глава корпорации Amazon. За год он потерял 18 миллиардов долларов, но при этом 113 миллиардов долларов ему хватило для удержания золотой пальмы первенства. Рейтинг богатейших людей мира по итогам 2019 года опубликовал журнал Forbes.

На пятки дорогих ботинок Безоса наступает Билл Гейтс. У одного из основателей MicroSoft – 98 миллиардов долларов. Бронза у — гендиректора французской группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy. От Гейтса Бернар Арно отстает на 22 миллиарда. Он, кстати, с третьей строчки вытеснил Уоррена Баффета. Тот за 2019 год потерял сразу 15 миллиардов, но сохранил еще 67,5 миллиарда состояния.

С 59 миллиардами долларов пятерку богатейших землян замкнул Ларри Эллисон. А всего в рейтинг вошли 2095 мировых миллиардеров, чей суммарный капитал и активы оцениваются в 8 триллионов долларов.

Годом раньше в рейтинге миллиардеров было 2153 счастливчика. А их суммарное состояние было на 700 миллиардов больше нынешних фигурантов рейтинга.

Российскую часть списка возглавил глава и бенефициар горно-металлургической компании «Норникель» Владимир Потанин. Его состояние в прошедшем году эксперты оценили в 19 миллиардов 700 миллионов долларов. В тройке лидеров председатель совета директоров и основной акционер группы НЛМК Владимир Лисин и глава «Новатэка» Леонид Михельсон. Их отделяет друг от друга миллиард долларов. Состояние Лисина 18,1 миллиарда долларов против 17,1 миллиарда у Михельсона. Вне пьедестала остался основной акционер «Силовых машин» Алексей Мордашов с 16,8 миллиарда долларов, а пятерку богатейших россиян замкнул глава «Лукойла» Вагит Алекперов. Его состояние – 15 миллиардов 200 миллионов долларов.

В десятке богатейших россиян также оказались Геннадий Тимченко с 14,4 миллиарда долларов, глава USM Holding Алишер Усманов с 13 миллиардами 700 миллионами долларов. С 13 миллиардами закончил 2019 год Михаил Фридман – глава LetterOne и основатель Альфа-банка. Предпоследнее место в золотой десятке у Андрея Мельниченко («Еврохим»). Его состояние оценивается в 12,5 миллиарда долларов. А замыкает десятку Роман Абрамович. Его состояние оценили в 11 миллиардов 300 миллионов долларов.

Всего в рейтинг Forbes вошли 20 россиян. Российскую двадцатку с капиталом в 6,4 миллиарда долларов замкнул Леонид Федун.