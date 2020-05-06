Том Круз снимется в картине на борту МКС

Американский актер Том Круз сыграет роль фильме, часть которого будут снимать на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил директор NASA Джеймс Брайденстайн в своем Twitter.

«В NASA очень рады работать с Томом Крузом над фильмом на борту МКС», — написал он.

Брайденстайн добавил, что с помощью популярных медиа необходимо вдохновить новое поколение инженеров и ученых, которые воплотят амбициозные планы NASA в жизнь.

Ранее Deadline сообщил, что Круз сыграет в фильме, действие которого происходит в космосе. В создании картины участвует компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX.(Газета.Ru)

| 2020-05-06T12:15:55+00:00 6 мая 2020, 14:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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