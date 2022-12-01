В Азербайджане по проекту госбюджета на следующий год решили, наконец, уравнять прожиточный минимум и критерий нуждаемости. Оба показателя составят в новом году аж 246 манатов. Много это или мало? Любой мало-мальски знакомый с ценами в наших магазинах человек удивится самой постановке вопроса…

Так что, в наступающем году наших граждан поджидает 17-процентный прирост прожиточного минимума. По сравнению с прошлым годом их минимальный набор продуктов и услуг увеличится на 36 манатов. А судя по официальной инфляции, надбавка к сумме выживания даже превысит порог роста цен в 13 процентов. Но так ли это на самом деле?

Уровень инфляции в стране далек от заявленных Государственным комитетом статистики 13,7 процентов. По подсчетам независимого экономиста Неймата Алиева, котоыми он поделился с #, цены выросли на 43 процента, не оставив шанса на эффективность индексации пенсий и социальных пособий. На такие выводы наводят сопоставительный анализ сборов по налогу на добавленную стоимость и размеров потребительского рынка, говорит аналитик.

По данным, обнародованным Министерством финансов, Таможенным комитетом и Государственной налоговой службой при Министерстве экономики, сборы по НДС за январь-сентябрь достигли 5,322 млрд манатов. Для сравнения, в январе – сентябре собрали этого косвенного налога на 3,886 млрд манатов. Так что, получается, что показатель собираемости НДС в этом году увеличился на 37%. А прирост на таком уровне означает увеличение на 37% номинальной емкости потребительского рынка. Под этим понятием подразумевают объем тех товаров или услуг, которые предлагаются и приобретаются в пределах рынка. Дело вот в чем: действует прямо пропорциональная зависимость между сборами по НДС и вместимостью потребительского рынка. Проще говоря, увеличение или уменьшение одного из этих двух показателей в любой пропорции вызывает рост или же спад по другому.

Теоретически на изменение номинальной величины рынка влияют два фактора, продолжил Н. Алиев: во-первых, это изменение физического или реального его объема, а во-вторых, рост или падение цен, пояснил экономист. И предложил оценить для начала влияние первого фактора:

Следуя данным официальной статистики, реальный вес потребительского рынка увеличился на 4,3% за рассматриваемый нами временной промежуток с января по сентябрь. Но в это сложно поверить. Ведь физический рост рынка, означающий увеличение количества потребительских товаров, маловероятен в условиях растущих цен и падающих доходов населения. В такой ситуации, как говорится, не до жиру, а быть бы живу. И реальный (не денежный) товарооборот не только не повышается – он падает.

А вот вам ситуация: если товар, реализуемый еще вчера за два маната, поднялся сегодня до семи, его покупают меньше, производство или импорт по этой позиции падают. Поведение покупателя предсказуемо. Увидев возросшую цену, он или обходит прилавок стороной, или же берет меньше. Так что, растущие цены приводят к падению спроса, товары хуже раскупаются и остаются на прилавках. Несколько позже розничных сетей эффект подорожания ощущается в сегменте производства и импорта. В поисках выхода производители увеличивают экспорт или же сокращают выпуск продукции. В случае с импортерами проще – они меньше ввозят…

Как видно, аналитики Госкомстата игнорируют эти элементарные причинно-следственные связи. То есть, нас хотят убедить, что при рекордно возросших ценах население покупает больше. На самом деле увеличение физической емкости рынка выглядит крайне сомнительно, а речь здесь про номинальный рост в денежном измерении. Ведь если вы покупаете два товара по цене трех, в деньгах это больше – отсюда и рост. Так что, причины подвижек не в физических объемах, а растущих ценах, утверждает экономист.

Если же вспомнить приведенную выше связь и принять, что рынок не увеличился, а уменьшился на заявленные 4,3 процента, дальнейшие подсчеты привели аналитика к выводу, что только за девять месяцев этого года потребительский рынок подорожал на 43 процента (100+37)/(100-4,3)•100-100≈43%.

«А теперь скажите, какая прибавка к зарплатам, пенсиям и социальным пособиям способна компенсировать такое подорожание? Министерство финансов информирует, что в рамках исполнения государственного бюджета за девять месяцев этого финансового года социальные расходы выросли на 10,3 процента. Но ведь на другой стороне весов 43 процента инфляции…», — подытожил он.

В условиях отсутствия альтернативных подсчетов инфляции, местные аналитики все чаще выстраивают свои подсчеты, исходя из данных по налоговым поступлениям с продовольствия и импорта. В любом случае за истекшие месяцы уровень цен, способствующий росту косвенных налогов, значительно превышает официально объявленный уровень инфляции. Так что, статистические данные по итогам октября наглядно показывают, что существенную долю в налогах, поступающих из нашего кармана, имеет инфляционная составляющая.

При этом сходятся эксперты и практики в одном: ощущаемый населением уровень подорожания никак не вяжется с цифрами, рассчитываемыми статистическим органом. По словам опрошенных горожан, подорожание охватило прилавки продуктовых магазинов, а цены на самые потребляемые продукты растут почти ежедневно.