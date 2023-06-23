Необходимо выработать качественно новые подходы в сфере обеспечения безопасности и стабильности в Центральной Азии.

Как передает «Спутник Казахстан», об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Считаю, что на данном этапе отдельных мер по расширению обмена информацией и повышению координации в сфере обеспечения региональной безопасности уже недостаточно. Время требует формирования качественно новых интегрированных подходов. Уверен, данная встреча заложит для этого хорошую основу», — сказал президент.

Он считает, что в современных реалиях важнейшей задачей для региона является сохранение стабильности и укрепление безопасности по всему периметру границ.

Токаев отметил, что риски региональной безопасности неразрывно связаны с ситуацией в Афганистане.