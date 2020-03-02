Тофиг Зульфугаров: «Не случайно тройка МГ ОБСЕ обсуждает Карабах с Чавушоглу»

Сегодня в Турции состоялась встреча сопредседателей Минской группы ОБСЕ: Игоря Попова (РФ), Стефана Висконти (Франция), Эндрю Шефера (США) и личного представителя председателя ОБСЕ Анджея Каспшика с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

«Минская группа ОБСЕ должна более эффективно работать над решением проблемы Нагорного Карабаха. Конфликт должен быть решен в рамках территориальной целостности, суверенитета и международно-признанных границ Азербайджана», — написал после встречи в своем твиттере Чавушоглу.

Встреча главы МИД Турции с сопредседателями МГ ОБСЕ вызвала серьезное беспокойство в армянском обществе. Весь день армянский сегмент соцсетей буквально был завален негативными националистическими комментами. Кто-то обвинял Турцию, а кто-то армянские власти, которые «довели ситуацию с Карабахом до точки, позволяющей Анкаре открыто вмешиваться в переговорный процесс».

Комментируя # встречу экс-глава МИД Азербайджана, Тофиг Зульфугаров напомнил, что это не первая встреча представителей МГ ОБСЕ с главой МИД Турции.

«Логика встречи сопредседателей с представителями турецких властей заключаются в том, что Турция является членом МГ ОБСЕ, и она традиционно участвует в процессах урегулирования конфликтов, которыми занимается эта структура», — сказал он.

Эксперт также добавил, что есть несколько моментов актуализирующих сегодняшнюю встречу.

«Все прекрасно понимают, что Турция, наряду с Россией, является одной из стран-доминантов этого региона. Тут можно дискутировать о том, у кого больше влияния на ситуацию, но тем не менее, фактор Турции является одним из важных для всех вовлеченных в карабахский конфликт акторов. Другой компонент заключается в следующем: именно открытие границ с Турцией является одним из приоритетных в списке мер, которые должны заинтересовать Армению освободить оккупированные территории. Всем известен тезис политической элиты Турции о том, что нормализация отношений с Анкарой лежит через освобождение оккупированных территорий Азербайджана. Поэтому Турция имеет фундаментальное право всегда заниматься этой темой и быть вовлеченной в урегулирование карабахского конфликта», — добавил он.

Еще одним фактором, делающим приоритетным для Анкары армяно-азербайджанский конфликт, внутренняя политика самой Турции, считает эксперт.

«Если мы обратим внимание на программы и правящей и оппозиционных партий во время выборов, то в каждой из них есть пункт, характеризующий взгляд и отношение той или иной политической силы к урегулированию карабахского конфликта.

В последние годы появился новый тезис, причем озвученный устами главы государства. Эрдоган сказал, что концепция взаимоотношений Турции и России подразумевает также обсуждение армяно-азербайджанского конфликта. Вот и весь комплекс компонентов, объясняющих причину встречи сопредседателей МГ ОБСЕ с представителями Турции», — подчеркнул экс-глава МИД.

Зульфугаров также добавил, что наряду с Турцией, есть целый ряд государств, заинтересованных в происходящих в нашем регионе процессах.

«Например, Великобритания, которая, еще будучи членом ЕС, вложила огромные инвестиции в регион. Так, что заинтересованность в процессах вокруг урегулирования карабахского конфликта, вполне объяснима. Несмотря на то, что Германия не является сопредседателем МГ ОБСЕ, Берлин через Париж постоянно интересуется и следит за ситуацией. Немцев волнует, насколько интересы ЕС продвигаются и реализуются через председательство Франции. Это очень сложный клубок дипломатической заинтересованности», – добавил политолог.

По словам Т. Зульфугарова, несмотря на обострение отношений между Россией и Турцией, они не будут влиять на решение карабахской проблемы. Во-первых, информационное поле России заполнено армянами, что говорит о том, что не все написанное про взаимоотношения между Москвой и Анкарой, отражает реальность.

«Политики прекрасно оценивают свои реальные возможности. Когда мы говорим о российско-турецких отношениях, то нужно понимать, что Россия после развала СССР, пытается противостоять Западу и стать глобальной державой.

Другое дело Турция, которая за последние 20 лет очень активизировалась в мировой политике и делает все, что в ее силах, дабы укрепиться и стать сильным актором в региональной политике. Это очень серьезный региональный игрок, который вместе с тем входит в двадцатку сильных государств мира. Если кто-то в данном случае хочет напомнить про Идлиб, то замечу, что там речь, скорее всего, может идти об ирано-турецком конфликте, нежели противостоянии Турции и России», — резюмировал Зульфугаров.