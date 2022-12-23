Член партии «Мусават» Тофиг Ягублу привлечен к ответственности.

По сообщению АПА, в его отношении составлен административный протокол по статье 510 (мелкое хулиганство) Кодекса об административных правонарушениях, который направлен для рассмотрения в суд.

В Сабаильском районном суде решение было оглашено на процессе под председательством судьи Медины Багировой.

Согласно постановлению, Ягублу арестован в административном порядке на 30 суток.

Сегодня, в 15:00, как сообщает «Туран», в центре Баку десятки участников акции протеста против ареста активиста Бахтияра Гаджиева провели митинг, запрещенный ранее городскими властями. Они требовали освободить Бахтияра Гаджиева.

Участники акции выходили на площадь Фонтанов группами по несколько человек с разных сторон. Полиция произвела задерживание участников акции, среди которых был и Тофиг Ягублу.

При этом полиция задержала также и репортера азербайджанской службы «Голоса Америки» Тюркян Башир. Попытки коллег журналистов освободить ее, не дали результата. Полиция игнорировала журналистское удостоверение Тюркян.