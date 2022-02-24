Еще до сегодняшнего утра оставалась хоть какая-то надежда, что руководство России, хотя зачем лукавить, назовем вещи своими именами – правящий единолично страной, занимающей 1/9 часть земной суши, российский лидер не рискнет вторгнуться на территорию другой страны. Но увы и ах!!! Случилось! Россия начала войну с Украиной. Иначе и не назовешь. Россия бомбит украинские города, хотя ее минобороны утверждает, что российские вооружённые силы высокоточным оружием выводят из строя военную инфраструктуру, объекты ПВО, военные аэродромы и авиацию Вооружённых сил Украины, никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины не наносят.

Из Украины же поступает совершенно противоположная информация. На окраинах Харькова идут ожесточенные бои, свыше 20 вертолетов ВС РФ атаковали украинский Гостомель, в Киевской области русские войска пошли на прорыв государственной границы, российский десант высадился под Херсоном. Разве не полномасштабная ли эта война? Мир в XXI веке оказался на грани Третьей мировой войны. И в эту пучину его ввергло неадекватное руководство нашего имперского соседа.

Ни одна мировая война еще не принесла победы тем, кто ее начинал. Более того, после каждой из них разваливались империи. Так было с Австро-Венгрией, Российским самодержавием, гитлеровской Германией. Та же участь сегодня грозит и современной России, лидер которой решил восстановить русское великодержавие на штыках.

Как правильно подметил Александр Невзоров, итогом этой авантюры будет не победный, а похоронный марш, и все закончится в Гааге.

И пеплом будут посыпаны головы не только тех, кто заикаясь на заседании российского Совбеза вписались за начало этой кровавой бойни, но и всего русского народа, с молчаливого согласия которого его правящая хунта дала добро на захват территории братского народа силовым путем. Отмазаться уже не получится. Повязано все руководство РФ.

Да, крови мало не будет, причем как с той, так и с другой стороны. Но результат известен. Российскому руководству вместо «Ялты-2» удалось так объединить западный мир, что мало не покажется – адские санкции, даже в ущерб самой Европе, посыплются как из рога изобилия. Даже президент Чехии Милош Земан, пользующийся репутацией одного из наиболее благожелательно настроенных к Кремлю европейских политиков, резко осудил российскую агрессию, выразил поддержку Украине и призвал к крайне жестким санкциям против Кремля – в частности, отключению России от международной системы финансовой коммуникации SWIFT, заявив, что российские власти совершили преступление против международного мира, и назвав их «безумцами», которых «надо изолировать».

Вся эта военная авантюра закончится катастрофой для самой России. Случится все в точности до наоборот. Вплоть до принятия Украины в европейскую семью и развала России.

Но и с диктатурой уже будет покончено. Потому как уже никому из окружения российского диктатора не светит возглавить поствоенную Россию.