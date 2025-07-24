По итогам второго квартала прибыль американского производителя электромобилей Tesla опустилась до 1,172 миллиарда долларов, что на 16,3 процента меньше, чем годом ранее. Разводненная прибыль на акцию без коррекции сократилась с 0,4 доллара до 0,33 доллара, с коррекцией она составила 0,4 доллара, следует из отчетности компании.

Операционная прибыль компании упала на 42 процента, выручка снизилась на 11,8 процента, до 22,5 миллиарда долларов, что чуть лучше прогноза, а свободный денежный поток рухнул на 89 процентов. Рынок был готов к слабой отчетности, поэтому стоимость акций Tesla после закрытия основных торгов почти не изменилась.

В компании подчеркнули, что сосредоточены на долгосрочных инвестициях и капитальных затратах даже в условиях ухудшения финансовых показателей. Речь идет о развитии инициатив в области автономных технологий.

Производство электромобилей компании сохранилось на прежнем уровне, однако поставки упали на 13 процентов. Особенно сложная ситуация складывается с Cybertruck — выпуск этой модели рухнул на 45 процентов, а поставки — на 52 процента. Model 3/Y показала увеличение производства на 3 процента, но ее поставки упали на 12 процентов.