Теплая погода на территории Азербайджана сохранится и в конце недели

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, умеренный юго-западный ветер, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба министерства экологии и природных ресурсов.

На Абшеронском полуострове ночью — 14-17, днем — 22-26 градусов тепла, в Баку ночью — 15-17, днем — 24-26 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 764 мм ртутного столба, относительная влажность ночью — 75-85%, днем — 50-60%.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, ветер восточный.Ночью — 10-15, днем — 23-28, в горах ночью — 5-10, днем — 16-21 градус тепла.