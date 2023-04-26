Тегеранский суд обязал США выплатить компенсацию Ирану.

Как передает ISNA, Тегеранский суд вынес постановление в отношении США о выплате компенсации семьям жертв вооруженного нападения ИГИЛ на парламент Ирана и мавзолей Хомейни.

США должны выплатить Ирану компенсацию в размере 312 млн 950 тыс долларов. За моральный ущерб США должны выплатить Ирану 104 млн долларов США, за материальный ущерб – 199 млн долларов.

Членам семей погибших в вышеназванных террористических актах должна быть выплачена компенсация в размере 9 млн 950 тыс долларов США.

Также предъявлены обвинения 9 физическим и юридическим лицам США.

Судебный иск подали семьи трех погибших в терактах и шесть ветеранов.