«Талибан» демонстрирует готовность разрешить девочкам вернуться в школу. Об этом заявил глава Детского фонда ООН — ЮНИСЕФ — Кэтрин Рассел, сообщает The Globe and Mile.

«Талибы дали нам понять, что у них есть такое намерение, и мы надеемся, что это произойдет», — сказала Рассел.

По ее словам, афганские девочки могут вернуться в школы уже 21 марта, однако представитель ООН не исключила, что этому могут помешать различные обстоятельства и условия.

После прихода к власти в Афганистане боевиков движения «Талибан», девочкам после седьмого класса фактически запрещено ходить в школы. Возврат образования для девочек является одним из ключевых требований к режиму талибов со стороны международного сообщества. (Газета.Ру)