Радикальное движение «Талибан заявило о запрете контрабанды и вывоз из страны долларов и исторических памятников. Соответствующее заявление было сделано в Twitter-аккаунте движения.

«Доводим до сведения граждан, что категорически запрещена контрабанда или вывоз за рубеж морским или наземным путем долларов и исторических памятников», — указано в заявлении талибов.

В сообщении также подчеркивается, что в случае обнаружения подобных предметов, их будут конфисковывать, а их владельцев наказывать в соответствии с законом.