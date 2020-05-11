Так ли страшен Саакашвили?

Его опасаются не только в Грузии. Но первым на предложение президента Владимира Зеленского назначить Михаила Саакашвили вице-премьером и заодно министром по реформам отреагировал именно официальный Тбилиси.

А после назначения экс-президента Грузии и экс-губернатора Одессы Саакашвили главой исполнительного комитета по реформам, как известно, Грузия отозвала своего посла из Киева.

Тревогу «серого кардинала» Бидзины Иванишвили и его команды понять не так уж трудно, т.к. возвращение Саакашвили в большую политику станет дополнительной и серьезной поддержкой для грузинской оппозиции, что теперь вовсе не в интересах «грузинских мечтателей» — ведь, если пандемия не помешает, то осенью этого года состоятся парламентские выборы в Грузии.

А перед выборами шансы правящей партии оцениваются не очень высоко, потому что за все эти годы команда Иванишвили не сделала ничего особенного, чтобы можно было сказать: да, вот это сделала политическая коалиция «Грузинская мечта».

В стране фактически продолжается (конечно, с изгибами и искривлениями!) политический курс, начатый Саакашвили, как во внутренней, так и во внешней политике. Поэтому грузинских избирателей не надо принимать за политически неграмотную «серую» массу – нет, грузинское общество в политическом плане довольно грамотное и мобильное, люди в состоянии отличить ложь от правды.

Наверное, единственным недостатком президента Михаила Саакашвили было то, что его решения иногда были более резкими, даже суровыми, чем этого требовали политические реалии страны.

Вдобавок, непозволительна была дипломатическая риторика третьего грузинского президента, особенно, его критика в адрес России – нет, он, как правило, ничего не перегибал и не искажал, а говорил чистую правду, но как выпускник престижного Киевского Института Международных Отношений, т.е. как дипломированный, профессиональный дипломат, он не должен был забывать, что политики часто говорят не только голую правду…

Надо сказать, что и в Киеве не с восторгом встретили предложение президента Зеленского. Нет, дело не в том, что Саакашвили не является украинцем, ведь, и президент Украины еврей по национальности.

Верховная Рада Украины не дала согласие на назначение Саакашвили на должность вице-премьера и министра по реформам. И Зеленскому пришлось назначить экс-президента Грузии главой исполнительного комитета по реформам, полномочия которого признаться, нам не очень-то известны. Как правило, комитеты не имеют прямых полномочий, их решения и предложения носят совещательный характер. Думается, что и тут сыграли роль два момента.

Во-первых, несмотря на свой довольно молодой возраст, украинский президент Зеленский достаточно хитрый политик, и вряд ли ему самому очень хочется, как говорится, «выставить» Саакашвили на политическую витрину — нет, это может иметь определенные последствия и даже трудности с точки зрения не только внутренней политики, но и внешней.

Во -вторых, Саакашвили должен постоянно помнить, кому он обязан за свое назначение и не забывать, что его назначил именно Зеленский…

Что касается украинских депутатов и министров, холодное отношение этих людей к Саакашвили имеет и субъективные, и объективные моменты. Касательно, объективных моментов можно сказать, что украинцев пугает импульсивный характер Саакашвили, его склонность порою к политическим авантюрам.

В-третьих, украинская политическая палитра довольно сложная – тут имеются и пророссийские силы, и т.н. западники. Но многих из них объединяет одно общее качество: они вовсе не ангелы и такие политики, даже, те, которые называют себя «последовательными западниками», опасаются принципиальных, одержимых и идейных людей, в противном случае, за эти годы Украина во многом преуспела бы! Но картина на сей день такова, что в стране господствует коррупция, что постоянно отмечают и западные союзники Украины.

Вопрос о коррупции актуален еще и тем, что в ближайшей перспективе ЕС намерен направить на экономику стран –членов и стран-участниц Программы Восточное Партнерство огромные финансовые ресурсы. Тут имидж Саакашвили, как говорится, востребован.

Но многие живут с философией «своя шкура дороже». Поэтому они изо всех сил противятся выдвижению грузинского экс-президента на первый план украинской политики – ведь, понятно, что среди жертв «политики чистых рук» Саакашвили могут оказаться представители политической элиты Украины или же их близкие люди. Одно дело кричать на Майдане привлекательные и популистские лозунги, а другое, засучив рукава, работать на благо народа и при этом остаться чистым человеком – к сожалению, это умеют не все…