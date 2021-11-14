Сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам подал заявление на участие кандидатом в предстоящих в стране президентских выборах. Об этом в воскресенье сообщил ливийский телеканал Libya Alahrar.

По его информации, Сейф аль-Ислам «представил заявление на участие кандидатом в президентских выборах в региональную избирательную комиссию в городе Себха», расположенном на юге страны.

В ливийских социальных сетях к настоящему времени уже появились фотографии, на которых Сейф аль-Ислам представляет документы, необходимые для регистрации в качестве кандидата на президентских выборах, в избирком Себхи, исторической столицы южного региона Феццан. Сына экс-лидера Ливии во время процедуры сопровождал его адвокат Халед аз-Заиди.

Согласно решению Форума ливийского политического диалога, президентские и парламентские выборы в стране должны пройти 24 декабря. Для их проведения должна была быть подготовлена законодательная база: новые законы о выборах главы государства и депутатов. Их парламент принял в сентябре и октябре соответственно.

Однако Госсовет Ливии заявил, что принятие закона о парламентских выборах идет вразрез с Ливийским политическим соглашением, включенным в Конституционную декларацию.