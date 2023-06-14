Генеральный австрийской компании Swarovski Алексис Назард заявил, что фирма полностью свернула свой российский бизнес.

Об этом сообщает Австрийское агентство печати.

«По словам Назарда, объявленный в этом году полный уход Swarovski из России уже завершился», — отмечает агентство.

После 24 февраля 2022 года Swarovski закрыла все 12 розничных магазинов в России и прекратила онлайн-продажи, однако полностью не закрывала бизнес в стране. В марте 2022 года Swarovski временно закрыла свои магазины в РФ и приостановила онлайн-продажу своей продукции.