Супермодель Джиджи Хадид была арестована по обвинению в хранении марихуаны. Об этом сообщает TMZ.

10 июля 27-летняя Джиджи Хадид прилетела на частном самолете из США на Каймановы острова. Сотрудники таможенного контроля международного аэропорта Оуэна Робертса просканировали багаж модели, и обнаружили в нем небольшое количество марихуаны. Хадид и ее попутчик были арестованы по обвинению во ввозе наркотических веществ и отправлены в Королевский центр содержания под стражей Каймановых островов. Там модель внесла залог в размере $1 тыс., после чего была освобождена до судебного разбирательства. (Газета.Ру)