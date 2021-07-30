В Бакинском суде по тяжким преступлениям отложено подготовительное судебное заседание по делу бывшего исполнительного директора упраздненного Фонда государственной поддержки развития СМИ при президенте Азербайджана Вугара Сафарли и других обвиняемых.

Как сообщает Report, у председательствующего на процессе судьи Азера Пашаева возникли проблемы со здоровьем.

Заседание суда отложено до 5 августа.

Напомним, ранее в Главном управлении по борьбе с коррупцией было завершено предварительное следствие по уголовному делу о незаконных действиях сотрудников упраздненного Фонда государственной поддержки развития СМИ.