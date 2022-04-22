Новое наступление России на востоке Украины идет «очень осторожно» и потерпит неудачу, потому что Москве не хватает сил для прорыва украинской обороны, заявил, как передает Reuters, помощник президента Владимира Зеленского.

Советник президента Алексей Арестович сказал, что российские войска пытаются найти «чувствительные точки» в обороне Украины, но добавил: «Их наступление провалится — даю вам 99%-ю гарантию — у них просто не хватит сил».

«Битва за Донбасс, о которой было объявлено и которая, видимо, началась вчера, идет и идет очень осторожно. Битва пойдет не в пользу России», — заявил он в эфире национального телевидения.

Как известно, российские силы пытаются прорвать украинскую оборону почти по всей линии фронта на востоке Украины.

Свою версию выдал экс-посол Великобритании в Российской Федерации Тони Брентон в комментариях порталу Sky News. По его словам, война в Украине перешла в решающую фазу, и далее возможны два сценария развития событий.

Если РФ добьется успеха на Донбассе, то она получит огромное преимущество в будущих переговорах или «сможет снова пойти на Киев». Это первый сценарий развития событий, однако более вероятным Брентон считает второй — атака России на востоке Украины захлебнется, после чего начнется «долгая война на истощение».

Как мы видим, у Арестовича прогноз весьма оптимистичный, чего не скажешь о предсказаниях английского дипломата. Кто из них более прав?

На этот вопрос # ответил известный украинский эксперт, президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ», главный редактор журнала «Черноморская безопасность» Михаил Гончар (Киев):

— Ни тот, ни другой. Оба смотрят на российскую агрессию в рамках эвфемизма “войны в Украине”. И исходят из того, что это так и будет сохраняться. Вместе с тем, Кремль демонстрирует признаки готовности к определенным действиям по отношению к странам НАТО. Ведь согласно роспропаганде, Россия воюет в Украине с НАТО, который “осваивает территорию Украины”. Позволить поражение от Вооруженных сил Украины Россия себе не может, а вот если всё представить так, что, мол, противостоим НАТО и силы неравные, это будет выглядеть по-другому. И путиноидальный социум России такое проглотит. Надо будет только спровоцировать небольшое столкновение с кем-то из Альянса. Будет ли это с какой-то из стран Балтии, или с Польшей, Румынией, или Турцией — не так важно.

Сейчас уже создается легенда для оправдания удара по НАТО. Еще 18 марта министр иностранных дел Лавров заявил, что РФ будет уничтожать конвои с помощью Украине, которые США отправляют Киеву. Конечно, кто-то в Брюсселе или Вашингтоне может себя тешить иллюзией, что российская авиация или ракеты не будут направлены на пути сообщения на территории соседних с Украиной стран НАТО, а исключительно будут бить по территории Украины. В Кремле просто тестируют реакцию НАТО и прежде всего США. Пока что они удовлетворены. Синдром панического страха у руководства НАТО еще не прошел. Поэтому, с точки зрения Кремля, можно двигаться в этом направлении. Ответного удара, мол, не будет, потому что Байден и Столтенберг не раз заявляли, что ни США, ни НАТО не будут воевать с Россией, НАТО не ищет конфликта с Россией и т. п.

Такие заявления только стимулируют Кремль к тому, чтобы “прощупать Европу штыком” и прийти к выводу, что “за Нарву никто сражаться не будет”, и ответа на применение тактического ядерного оружия тоже не будет. Британский премьер Б.Джонсон, полагаю, разочаровал Путина. Впервые один из ведущих лидеров Запада, четко и без двусмысленностей заявил, что если Путин решится на то, чтобы использовать против Украины оружие массового поражения, Британия нанесет ответный удар, при этом без дополнительных консультаций с кем-либо.

И, наоборот, заявление турецкого министра М.Чавушоглу о том, что среди стран-членов НАТО есть государства, которые хотели бы продолжения войны в Украине, чтобы ослабить Россию – это бальзам для кремлевской пропаганды. Для Кремля это сигнал – можно действовать дальше. Это вносит дополнительную напряженность и разобщенность в ряды Альянса. И Украина, и НАТО действительно заинтересованы в ослаблении страны-агрессора. У нас с Альянсом общая, пусть официально не артикулируемая цель – ликвидировать очаг рашистской агрессии в Европе. Антипутинская коалиция на пользу всем в Европе.

Поэтому сценарий интернационализации “долгой войны на истощение” с вовлечением третьих стран выглядит более вероятным, чем описанные упомянутыми особами сценарии. Тем более, что длится война не 56 дней, а уже 9-й год.