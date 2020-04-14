Стрижка только начата: индустрия красоты пошла по домам

За окнами вовсю бушует коронавирус, замерла как ночная, так и дневная жизнь. Вместе с тем, есть у людей потребности, которые требуют удовлетворения. Есть среди них потребности высшего уровня – это физиологические, т.е. пища и вода, для обеспечения которыми созданы все условия – можно раз в день выйти в ближайший маркет и отовариться, правда при условии наличия денежных единиц.

Но есть у человека и другие потребности, они, скорее, личностного характера, и исходят из чувства сохранения самоуважения и внутреннего комфорта. И, несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку, они тоже требуют удовлетворения. К ним относятся услуги салонов красоты, потребность в которых не отпала даже в условиях карантина. Закрытие парикмахерских и бьюти-салонов привело к тому, что люди не могут постричься, сделать маникюр, педикюр. Если карантин снимут 20 апреля, то ждать им осталось совсем недолго, но не факт, что его не продлят. Все зависит от того, как дальше будет развиваться ситуация с распространением коронавируса в стране.

Далеко не все обладают талантами парикмахера и могут постричь себя и своих родных. Проблемой для многих представительниц прекрасного пола стало снятие наращенных ногтей и ресниц.

В сети популярны полушутливые посты, вроде «меняю две упаковки гречки на адрес подпольной парикмахерской». Некоторые соцстраницы, дабы не провоцировать людей на нарушение закона, даже отказались публиковать посты, в которых ищут или предоставляют бьюти-сервис. Но, кто ищет, тот всегда найдет. И раньше некоторые мастера сервиса красоты принимали клиентов у себя или шли к ним домой. Сейчас же процент тех, кто предоставляет такие услуги, возрос.

Экономист Натиг Джафарли заявил #, что с закрытием салонов красоты часть мастеров на время карантина ушли в подполье.

«Личные контакты играют свою роль, у многих есть телефоны мастеров, к которым они ходили раньше. Но, – говорит эксперт,– карантинные меры 5 апреля были ужесточены, и уже людям не так просто передвигаться по городу, как это было ранее. Тем, кто живут рядом с клиентами, будет, впрочем, несложно посещать их. Это несет определенную опасность в плане заражения коронавирусом, но ведь людям надо зарабатывать на жизнь во время карантина», — сказал эксперт.

Председатель Центра устойчивого развития Нариман Агаев заметил, что услуги салонов красоты нужны и в гигиенических целях. «В супермаркетах куда больше народа сейчас, чем было в салонах красоты до карантина. Достаточно, чтобы персонал надевал маски и перчатки, соблюдал необходимые правила, проверялась температура сотрудников салонов и клиентов», – говорит он.

По его словам, в каждом районе нужно было позволить работать нескольким парикмахерским, которые должна тщательно отбирать санэпидемстанция, и она же обязана строго следить за соблюдением санитарно-гигиенических норм в них.

Вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов отметил, что в салонах красоты и парикмахерских редко когда было много людей. Обычно клиент договаривается с мастером на определенное время, так что там нет очередей, скопления народа.

«От того, что большая часть мастеров оказывают сейчас услуги на дому, никто не в выигрыше. Государство не получит налог с прибыли, кроме того — при такой форме труда невозможно проконтролировать, соблюдаются ли все меры предосторожности. В итоге, мастер может заразить клиента, или сам заразиться от него», — говорит он.

Эксперт признает, что оказание бьюти-услуг на дому является нарушением карантинного режима, но, чисто по-человечески, такое можно понять, ведь парикмахеры и специалисты по маникюру остались без доходов, а ведь надо на что-то питаться, кормить детей, выплачивать кредиты.

Глава правозащитного центра Азербайджана (ПЦА) Эльдар Зейналов считает, что закрытие парикмахерских и салонов красоты при продолжении деятельности продуктовой сети – это полумеры. По его словам, если уж отправлять на карантин сферу услуг, то в полном составе, и наладить бесплатную доставку товаров со всех торговых точек. Если же продуктовые магазины работают, то логично было бы оставить работать и парикмахерские.

«С одной стороны, решение закрыть салоны красоты понять можно, ведь парикмахер, косметолог, специалист по маникюру не могут работать с клиентом, соблюдая почтительную дистанцию. Но хотят власти или нет, какие-то социальные контакты в любом случае присутствуют. Можно было бы разрешать салонам красоты принимать по одному клиенту и тщательно все дезинфицировать», – считает Э.Зейналов.

Тут надо, правда, иметь в виду, что из-за уменьшения количества клиентов, цены на услуги могут вырасти.

Правозащитник отметил, что должны быть какие-то разумные пути выхода из положения, и если карантин будет решено продлить, то этот вопрос нужно будет решать.

«Очевидно, что если и дальше запрещать мастерам салонов работать легально, то будет больше тех, кто станут делать это незаконно, что только ухудшит ситуацию. Впрочем, это не опечалит чиновников. Уход бизнеса в тень — хорошая почва для коррупции. А ведь именно мелкая коррупция наиболее чувствительна для простых людей», – подчеркнул он.