Страны «большой семерки» (G7), куда входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США, к настоящему времени не смогли договориться о сроках отказа от угольной генерации. Слова министра энергетики Франции Аньес Панье-Рунашер приводит агентство Bloomberg.

«Страны «большой семерки» согласились ускорить поэтапный отказ от неослабевающего ископаемого топлива, но не смогли заключить соглашение о сроках отказа от угля», — заявила Панье-Рунашер в ходе выступления на пресс-конференции в японском городе Саппоро, где в эти дни проходит деловая встреча министров энергетики стран G7.

Она также добавила, что в обозримом будущем в странах альянса не должны больше открываться новые угольные электростанции. В противном случае планы G7 по ускорению энергетического перехода могут оказаться под угрозой срыва.