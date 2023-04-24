Министерства иностранных дел Литвы и других государств Балтии в понедельник вызвали глав посольств Китая в этих странах, чтобы выразить протест против заявления посла Пекина во Франции о том, что страны бывшего Советского Союза не имеют фактического статуса в международном праве.

МИД Литвы сообщило, что оно заявило протест временному поверенному в делах посольства Китая в Литве Чю Байхуа.

«Комментарий китайского посла является искажением истории стран Балтии и других стран», — говорится в сообщении.

«Крах незаконной советской оккупации означал продолжение государственности Балтии», — заявил МИД Литвы.

В сообщении утверждается, что высказывания посла КНР в Париже также противоречат коммюнике между Литвой и Китаем об установлении дипломатических отношений.