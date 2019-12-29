Странный переговорный год

Уходящий 2019 год — с точки зрения процессов вокруг урегулирования нагорно-карабахского конфликта мирным путем — обычным никак не назовешь. Робкие надежды на то, что нормализация отношений Азербайджана и Армении может стать достижимой, появились еще в сентябре 2018 года, когда на саммите СНГ в Душанбе произошла незапланированная беседа между новым, «революционным» премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом АР Ильхамом Алиевым. Каким-то образом им сразу же удалось договориться о прекращении взаимных вооруженных провокаций на линии соприкосновения войск, в результате которых постоянно гибло ненормальное количество призывников, волею судьбы посланных служить на передовую. И договоренность сработала – с тех дней и до сих пор режим прекращения огня соблюдается сторонами уже гораздо строже.

На таких ожиданиях начался и 2019 год. Общественность двух стран предполагала активное возрождение переговорного процесса, политологи делали прогнозы относительно возможных вариантов урегулирования карабахского вопроса. Но не тут-то было. Нет, самих встреч и переговоров в 2019-м было немало. Но вот что касается их результативности – тут ничего хорошего не скажешь. Собственно, позиция Баку весь этот период — и по тону заявлений, и по выдвигаемым условиям – практически ничем новым не выделялась. В свою очередь, армянская сторона пыталась выдвигать некие инициативы, но недостаточно внятно. И объяснение этому кроется, видимо, в особенностях внутренней армянской политики после прошлогодней бархатной революции. Ни для кого не секрет, что новая команда, пришедшая к власти в Армении после тех событий, отнюдь не соответствует представлениям верхушки Кремля о «симпатичном вассале», и в этой связи ушедшая в оппозицию Республиканская партия (официальная ипостась карабахского клана Роберта Кочаряна – Сержа Саргсяна) сохранила за собой всемерную моральную (не исключено, что и материальную) поддержку Москвы. Ресурсов у этих сил хватает – и СМИ им принадлежат, и масса известных политологов у них на «прикорме». Все они нещадно мониторят любые действия команды Пашиняна, включая ее шаги и на карабахском направлении. И это, конечно, сильно нервирует и Пашиняна, и его главу МИД Мнацаканяна. «Разоблачительные» пресс-конференции «карабахцы» проводят с завидной частотой, и всякий раз после этого им приходится через свои каналы доказывать, что они вовсе не заняты подготовкой к полной «сдаче» Нагорного Карабаха Азербайджану. В такой обстановке до конструктивности во время переговоров, конечно, далековато. Кроме того, сильно дает знать о себе политическая неопытность и непоследовательность премьер-министра Пашиняна. Это, пожалуй, наиболее ярко характеризует особенности переговорного процесса в уходящем году.

За этот год, на различных международных мероприятиях, было несколько неформальных бесед между Алиевым и Пашиняном, и лишь одни официальные переговоры – в марте в Вене. Какие именно темы, касаемо Карабаха, они обсуждали наедине, неизвестно. То же самое можно сказать и про гораздо большее количество встреч на уровне глав МИД Мамедъярова и Мнацаканяна, которые проходили в присутствии посредников из Минской группы ОБСЕ. Единственное, что известно общественности Армении и Азербайджана – стороны до сих пор не могут прийти к согласию о том, что они вообще обсуждают. Официальный Баку все время сообщал, что на столе переговоров те самые Мадридские принципы, а глава пресс-службы МИД Армении Анна Нагдалян неизменно парировала, что в ходе встреч не обсуждается вообще ни один документ. В ответ же на недоуменные вопросы ереванских журналистов, что тогда происходит за закрытыми дверями во время этих встреч, она предпочитала отмалчиваться. Темный лес, короче говоря.

Стоит выделить еще одно событие, связанное с попытками продолжения мирного переговорного процесса – речь идет об организации взаимных визитов журналистских делегаций Армении и Азербайджана. Такого не было уже очень давно, но все же нынешняя инициатива заметно отличалась от предыдущих поездок, и не в лучшую сторону. Дело в том, что на официальном уровне царила атмосфера недоговоренности и даже какой-то необъяснимой секретности. Невозможно было узнать, журналисты каких именно изданий, в какие сроки, и какие места собираются посетить. Вся информация поступила в открытый доступ только после возвращения журналистов в свои страны. Но объяснений – к чему была вся эта странная таинственность, общественность так и не дождалась. Более того, это вызвало определенное раздражение, что выразилось и в публикациях как армянских, так и азербайджанских политологов и журналистов. Понятно, что эти визиты оговаривались в ходе тех самых переговоров глав МИД, но кто был их инициатором, точно неизвестно до сих пор. Хотя звучали неподтвержденные слухи, что за этим стоит Москва.

Затем прошла информация, что вроде бы следующим этапом таких «мер по созданию взаимного доверия» должны стать взаимные визиты парламентских делегаций, но она пока не нашла подтверждения. Может, из-за того, что Азербайджан временно остался без парламента?

Но в любом случае, приходится констатировать, что, против всех ожиданий, и этот год не стал прорывным для разрешения застарелого конфликта.