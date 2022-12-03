Россия заявлениями о переговорах пытается получить выгоду от желания Запада вести диалог.

Об этом заявили аналитики Института изучения войны (ISW). По их мнению, Россия хочет создать динамику, в которой союзники будут испытывать потребность сделать превентивные уступки, чтобы заманить ее за стол переговоров.

Аналитики напомнили, что 2 декабря президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с Олафом Шольцом, в которой ложно заявил о негативном влиянии финансовой и военной помощи Запада. Якобы из-за этого украинское правительство категорически отвергает переговоры между Москвой и Киевом.

«Звонок Путин-Шольц отвечает дипломатическому обращению Джо Байдена 1 декабря, в котором глава США отметил, что готов поговорить с российским диктатором, если тот будет искать способ прекратить войну», — указывается в отчете ISW.

Дмитрий Песков ответил на комментарий Байдена и подчеркнул, что «специальная военная операция» будет продолжаться.

«Заявления Путина и Пескова относительно переговоров являются следствием комментариев Сергея Лаврова 1 декабря в контексте заседания ОБСЕ, повторяя то же требование, которое Москва выдвигала в НАТО ранее. Министр иностранных дел РФ отметил, что Кремль будет готов к переговорам, если Запад согласится обсуждать документы, предложенные Россией 17 декабря 2021 года. Тогда МИД РФ опубликовал требования по «гарантиям безопасности», — пояснили в ISW.

По мнению аналитиков, Путин, Лавров и Песков сделали эти заявления по переговорам, чтобы создать у Запада впечатление, что Россию нужно привлечь к переговорам.

«Кремль, вероятно, намерен создать динамику, при которой западные официальные лица РФ будут предлагать превентивные уступки в надежде убедить Россию начать переговоры, не требуя значительных предварительных уступок в ответ. Кремль также сохранил свою расплывчатость касательно темы переговоров, вероятно, чтобы убедить Запад начать процесс без четкого определения того, ведутся переговоры о прекращении огня, и мирный процесс или окончательное мирное соглашение», — предполагают в Институте изучения войны.

В отчете указывается, что только Россия получит выгоду от временного соглашения с Украиной и западными странами. Таким образом Путин пытается создать паузу в боевых действиях, что позволит ему укрепить российскую армию для будущих операций в Украине. (unian.net)