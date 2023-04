Странная на первый взгляд ситуация складывается на российском валютном рынке. С одной стороны, цены на нефть пошли вверх, с другой стороны, российский рубль снизился по отношению к доллару и евро до 79,5 и 86,4 соответственно. По сравнению с минимальным показателем конца июня прошлого года падение рубля составило уже почти 50%. Евро подскочил на 56%. Эксперты считают, что причинами такого тренда являются: нехватка валюты, уменьшение доходов от экспорта, уход западного бизнеса из России.

Удивляться особенно нечему. Как пишет Forbes, Центральный Банк России завершил прошлый год с убытком, который составил 721,7 млрд рублей. Это в 27,4 раза больше, чем в 2021 году — 26,3 млрд.

Еще один интересный штрих. Немецкая компания — производитель вооружений Rheinmetall строит центр логистики и ремонта боевой техники в румынском городе Сату Маре для обслуживания вооружений, поставленных Украине. По сообщению Reuters, Центр уже в этом месяце начнет работать. Ремонтно-логистический хаб расположен рядом с украинской границей и будет обслуживать немецкие танки Leopard, британские Challenger, БМП Marder и БТР Fuchs, а также военные грузовики. Руководитель концерна Армин Паппергер заявил, что «Для нас в Rheinmetall главная забота — обеспечить силы НАТО и Украину наилучшей возможной поддержкой».

В Германии уже думают о послевоенном восстановлении и развитии Украины. С этой целью вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек прибыл с визитом в Киев. По данным еженедельника Der Spiegel, его сопровождает небольшая делегация, состоящая из представителей немецкого бизнеса. В ходе встреч в украинской столице обсуждались вопросы восстановления Украины, а также развитие сотрудничества в области энергетики. По словам Хабека, его визит должен стать сигналом о том, что Германия верит в победу и восстановление Украины, и готова в этом помочь.

Вообще последние международные события не очень радостны для Кремля.

Финляндия стала полноправным членом НАТО и уже в ближайшее время примет участие в работе органов Альянса на полноправной основе. В Москве принялись угрожать принять меры. Однако Брюссель тут же предупредил горячие головы в Белокаменной, чтобы те не сильно разгоняли волну. Полновесный оборонительный зонтик полностью раскрыт над новым членом союза.

Да и результаты парламентских выборов тоже не утешительны. Хотя на них победили правые, но в отношении России курс Финляндии не изменится.

Аналогично в Болгарии, где также пророссийские партии потерпели поражение, а в Черногории на президентских выборах победу одержал бывший министр экономики Яков Милатович. Судя по его предвыборной кампании, он не только продолжит прозападный внешнеполитический курс предыдущего президента Мило Джукановича, но и сделает его более радикальным. В общем, на Балканах позиции Москвы слабеют с каждым днем.

Между тем в России главными были две темы.

Первая. Убийство так называемого военкора Владлена Татарского (Максима Фомина).

Вторая. Предстоящее наступление украинской армии (ВСУ).

Причем два события, уже произошедшее и еще предстоящее в определенной степени связаны.

Как и следовало ожидать, в убийстве Татарского Кремль обвинил украинские спецслужбы и активистов Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Другие версии не рассматриваются, а зря. Военные неудачи усиливают в России радикальные настроения и увеличивают численность так называемых турбопатриотов. Гиркин-Стрелков уже последними словами называет не только министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба и командующего операцией российских оккупационных войск (РОВ) в Украине Валерия Герасимова, но и, даже страшно сказать, самого начальника государства российского Владимира Путина.

Власть в какой-то момент почувствовала угрозу с этой стороны. Наиболее крикливых начинают убирать. Так было с неким Игорем Мангушевым (Берег), которого застрелили в оккупированном Стаханове 4 февраля. Этот наемник не только занимался радиоэлектронной борьбой, но и последними словами чихвостил как донецкую, так и российскую власть. Ему не нравилось, как ведется война, и он требовал ее усиления. Характерно, что следствие по факту убийства не велось.

С военно-политической точки зрения не очень важно, кто и зачем устранил Мангушева и Татарского. Их ликвидация свидетельствует о погружении России в тяжелый внутренний кризис. В стране дестабилизируется обстановка, расшатывается властная вертикаль и углубляется раскол среди тех, кто еще недавно составлял важную часть общественной поддержки курса Путина. И все это как раз накануне начала наступления ВСУ.

О его приближении говорит многое. Мы же сошлемся на недавнее выступление президента Владимира Зеленского.

Как сказал украинский лидер, уже ведется подготовка к запланированным событиям. «Следующая неделя будет особенно весомой для нашей защиты, для нашего движения к победе. Уже готовимся к запланированным событиям и решениям… Я не буду говорить о конкретных вещах, потому что мы не можем дать возможность террористам из РФ подготовиться к нашим методам и шагам по деоккупации. Но мы это сделаем, и они должны знать это. У них еще есть время уйти оттуда, иначе мы их уничтожим».

В Москве уже нет настроений, взять Киев за три дня. Наоборот, все чаще в пропагандистских ток-шоу звучат тревожные пассажи, что западная военная техника и боеприпасы в больших количествах поступают в Украину. Приходят сообщения, что все большее число украинских военных окончили курс обучения владения техникой и навыкам ведения боевых операций по западным стандартам.

Этот страх выливается в постоянные предложения начать мирные переговоры. И тут российская дипломатия наталкивается на ясно выраженное нежелание Запада разговаривать без Киева. Как говорится, nothing about Ukraine without Ukraine — ничего об Украине без Украины. Соответственно в украинской столице ставят одно, но важнейшее условие их начала — вывод российских войск со всех оккупированных территорий.

Путин об этом и слышать не хочет и упирается в глухой тупик. Вот почему выдумываются различные промежуточные решения. Причем с ними выступают не в Москве.

И вот белорусский картофельный фюрер Александр Лукашенко выступил с предложением, очень похожим на ультиматум, в частности, Украине. Он предложил немедленно прекратить боевые действия без права перемещения войск и переброски оружия как для ВСУ, так и для армии России. А если «Запад опять использует это время для обмана», то ударить всем, чем можно, «и обедненным ураном, и обогащенным».

Есть сведения, что в январе текущего года американская «партия мира», представленная советником по национальной безопасности Джейком Салливаном и главой ЦРУ Уильямом Бернсом сделала Путину предложение по выходу из войны.

Предлагалось, что Россия отдаст сухопутный коридор на юге Украины и сохранит за собой ДНР и ЛНР в их нынешних границах. Путин со своей стороны, потребовал Донецкую и Луганскую область в их административных границах. Переговоры закончились ничем. Путин потащил систему «Панцирь» на крышу Министерства обороны, Украина начала получать наступательное оружие во все больших количествах.

После этого кроме Лукашенко никто не хочет предлагать перемирие, так как все поняли, что Путин живет в противоположной реальности. Она как параллельные плоскости нигде не пересекается с действительностью. Ему все кажется, что Запад испугается то ли ядерного оружия в Беларуси, то ли устанет помогать Украине.

Возможно, что Путин не до конца понимает или ему не докладывают, чтобы не портить настроение, что у российской армии заканчиваются ресурсы, кроме живой силы.

Со снарядами проблема, с танками, БТР и артиллерией тоже все плохо. Танки Т-54/55 отправляют на заводы для модернизации. Только они не приспособлены для современной войны и технологий. Отметим очень важный момент. Такая бронетехника «времен Очакова и покоренья Крыма» потребляет много горючего, а артиллерия стреляет очень неточно. Это в середине прошлого века с этим мирились, так как таков был тот технический уровень. Сейчас другие времена. И если противотанковый комплекс Javelin легко справляется с новыми танками Т-90 и подобными, то, сколько не модернизируй Т-54/55, ничего не поможет. Да и попробуй набраться горючего на столь прожорливую бронетехнику. Российская логистика и так плохая, а теперь ей совсем будет невмоготу.

Если до Путина не доходит, то генералы, хотя бы некоторые из них, нынешнее состояние дел прекрасно понимают. Похоже, что из военных кругов приходит требование добиться хотя бы перемирия на любых условиях.

Когда союзники высадились в Нормандии в июне 1944 года, начальник немецкого Генерального штаба Вильгельм Кейтель позвонил командующими войсками на Западном фронте Карлу Рундштедту и спросил, что в таком положении делать. И получил четкий ответ: «Заключать мир, скопище идиотов». Однако с Гитлером никто разговаривать не собирался. Требование было одно: полная и безоговорочная. Так и в Москве, очень хотят мира или хотя бы перемирия, но с ними никто не желает разговаривать. И требование тоже только одно — уйти с оккупированных территорий.

Страх перед украинским наступлением начинает пронизывать всю властную вертикаль России, особенно на оккупированных территориях. Чиновники-коллаборанты даже из Крыма вывозят свои семьи в Россию. Более того, как сообщает городской голова Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram-канале, российские захватчики могут убить коллаборантов во время побега из оккупированной Васильевки Запорожской области, чтобы обвинить в этом Украину.

Об этом он сообщает, ссылаясь на данные партизанского движения крымских татар «Атеш». «С жизнью могут распрощаться предатели, которые слишком много знают и могут свидетельствовать против рашистского режима в судах», — сообщил мэр. «Что ж, мы давно предупреждали: предатели никому не нужны. За деньги продали Родину, за них же и умрут», — добавил Федоров.

Страх начинает доминировать как в российских войсках, так и в оккупационных администрациях.

И это предвестник будущего поражения.