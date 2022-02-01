Ранее Трамп на митинге своих сторонников в Техасе пообещал, что его соратники по Республиканской партии получат большинство в обеих палатах конгресса по итогам ноябрьских промежуточных выборов, а в 2024 году вернутся в Белый дом. При этом он не уточнил, намерен ли выдвигать свою кандидатуру на будущих президентских выборах.