Политические комитеты, выступающие в поддержку экс-президента США Дональда Трампа, собрали пожертвования в размере 51 миллиона долларов США с 1 июля по 31 декабря прошлого года, сообщил в Twitter представитель пресс-службы Трампа Тейлор Будович.
Теперь комитеты располагают суммой в 121 миллион долларов, следует из заявления. В комитеты поступило более 1,6 миллиона пожертвований, размер среднего пожертвования составил 31 доллар.
Ранее Трамп на митинге своих сторонников в Техасе пообещал, что его соратники по Республиканской партии получат большинство в обеих палатах конгресса по итогам ноябрьских промежуточных выборов, а в 2024 году вернутся в Белый дом. При этом он не уточнил, намерен ли выдвигать свою кандидатуру на будущих президентских выборах.