Стоимость биткоина достигла отметки в 50 тысяч долларов 23 августа. В последний раз криптовалюта торговалась на этом уровне 15 мая.

По данным Сoinmarketcap, который сопоставляет данные крупнейших бирж, биткоин превышал 50,1 тысячи, поднявшись на 2,6 процентов за сутки. Также растут и другие криптовалюты: Ethereum, Binance Coin, XRP и другие.

Стоимость биткоина в апреле впервые в истории превысила 65 тысяч долларов и начала снижаться. В июле его цена упала ниже 30 тысяч и снова начала рост. В конце июля курс биткоина поддержали заявления Илона Маска и новости Amazon.

Рост всего рынка в августе был связан с обновлением сети Ethereum, на которой строится большое количество криптовалют.